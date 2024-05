Showtec 2024 será oportunidade de ampliar negócios e contratar talentos para cooperativa de crédito

Durante a Showtec 2024, entre os dias 21 e 23 de maio em Maracaju, o Sicredi Pantanal leva o balcão de oportunidades, uma iniciativa que visa apresentar aos visitantes as principais vantagens de Ser Sicredi. A ideia é ter um espaço para os visitantes conhecerem mais um pouco do Sicredi, entender como funciona o processo seletivo, e ver as oportunidades disponíveis para todo o Brasil.

De janeiro a abril deste ano, o Sicredi registrou 4.048 vagas de emprego, em diversas áreas, em todo o Brasil. No CBN Agro deste sábado, Felipe Rosa, Gerente de desenvolvimento de negócios do Sicredi Pantanal, falou sobre o tema e as atrações da instituição durante a feira. Acompanhe a entrevista.