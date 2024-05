Escola equestre impulsiona prática esportiva e inclusão em CG

O Parque de Exposições Laucídio Coelho, sede da Acrissul, é um ponto de referência para iniciativas do agronegócio, além das feiras e exposições, como a Expogrande. Um dos destaques é a escola equestre que funciona dentro do parque, integrando o setor com a cidade e, também, contribuindo com a reabilitação, com o desenvolvimento social e motor dos adeptos.

Quem participou do quadro CBN e Acrissul no Agro foi Camila Spengler, psicóloga com mestrado na área e campeã nacional de Ranch Sorting. Ela falou sobre a importância da prática para pessoas que estão em processo de terapia, que conta com alunos de nove meses até 80 anos e também os treinamentos esportivos voltados para as competições, entre elas, Três Tambores e Ranch Sorting. Acompanhe.