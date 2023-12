Encerra amanhã o prazo de inscrição para seleção da Funesp

Sexta-feira (15) é o último dia para realizar inscrições no Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de Agentes Sociais de Esporte e Lazer pela Fundação Municipal de Esporte (Funesp).

Os cargos disponíveis incluem Coordenador Setorial, Coordenador de Atletismo e Coordenador de Eventos, com remuneração de R$4.800,00.

Para os demais cargos, como Atletismo, Balé, Fit Dance, Futebol Americano (Flag Football), Ginástica Artística, Ginástica Laboral, Ginástica Rítmica (GR), Instrutor de Musculação, Natação e Hidroginástica, Paradesporto (Futebol PC, Bocha Paralímpica e Atletismo), Pilates, Recreador, Ritbox, Ritmos e Zumba, a remuneração é de R$2.400,00.

As atribuições do Agente Social incluem o planejamento, organização e execução de ações de monitoramento e avaliação das atividades sistemáticas e assistemáticas de esporte e lazer. Isso ocorre em todos os locais de atendimento sob sua responsabilidade, como núcleos e subnúcleos. O Agente também é responsável por desenvolver técnicas de planejamento descentralizado e gestão articulada, visando a eficiência na execução de programas e projetos.

Além disso, é incumbido ao Agente Social a promoção de reuniões sistemáticas com colegas de trabalho para otimizar o uso de recursos, evitar sobreposições de ações e gerenciar desafios. Supervisionar, monitorar e avaliar as oficinas conforme as diretrizes dos programas e projetos também são responsabilidades essenciais para atingir os objetivos propostos.

Inscrições

A inscrição será realizada presencialmente, no horário das 08h às 12h horas e das 13h às 17h, na sede da Fundação Municipal de Esportes, localizada à Rua Dr. Paulo Machado, n. 663, Bairro Santa Fé.

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá entregar ficha de Inscrição preenchida pelo próprio candidato e o Curriculum Vitae, conforme modelos constantes no edital e, também, disponível na Fundação Municipal de Esportes do Município de Campo Grande/MS, acompanhada de cópia de um documento oficial de identificação com foto, bem como os comprovantes necessários para pontuação na Prova de Títulos.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande