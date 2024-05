Instalação de 4 mil lâmpadas solares não reduzirá taxa Cosip para moradores

Em Campo Grande serão instaladas quase quatro mil luminárias de LED solar em grandes avenidas e parques públicos. O investimento teve publicação no Diário Oficial do município e o prazo para que estas lâmpadas comecem a funcionar é de 30 dias, mas a prefeitura ainda não sabe estimar a economia de energia que as lâmpadas irão fornecer ao poder público.

Os locais escolhidos para receber esta iluminação sustentável são: avenida Prefeito Lúdio Coelho, avenida Nasri Siufi, avenida Duque de Caxias, avenida José Barbosa Rodrigues e avenida Amaro Castro Lima, além dos parques Jacque da Luz, Sóter e Poliesportivo da Vila Nasser.

Cafezais

A Prefeitura segue com o investimento após o Governo do Estado ter feito a primeira modernização de iluminação solar na Capital na avenida Cafezais, que já começa a atestar os benefícios das lâmpadas mantidas pela luz solar. Após o recapeamento e duplicação da via, luminárias foram instaladas por meio do programa estadual "MS Energia Limpa".

Ao todo, são 86 postes e 127 luminárias na avenida Cafezais. O Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo, destaca os pontos positivos de sustentabilidade.

"O investimento permite que os moradores possam transitar com tranquilidade e segurança, além de praticar atividades físicas no local. A obra tem um investimento do governo do estado no valor de R$ 1,5 milhão, que tem gerado economia ao poder público, já que não há cobrança na conta de luz e também não é necessária manutenção. As lâmpadas melhoram as condições de acessibilidade para toda a região e cria uma economicidade", destaca.

O morador da região, Eugênio Mendoza, conta que as pessoas estão aproveitando a boa iluminação, mas que estes benefícios poderiam vir acompanhados de desconto na taxa de iluminação pública. "A iluminação está ótima, nós agradecemos. Mas se teve desconto, eu não vi, eu nunca vi esse desconto. Se tivesse, seria uma maravilha".

A vendedora Joelma Vieira, também não percebeu desconto na conta de energia. "A conta está cara.A via está bem mais iluminada. Eu não vi desconto algum, a conta está cara".

Sem redução

Sobre o pagamento da taxa de iluminação pública, a prefeitura afirmou que mesmo com as lâmpadas de LED solar, a Contribuição de Serviço de Iluminação Pública (Cosip) continua a mesma.

