Endoscopia de coluna reduz medo de anestesia

Um dos pioneiros em endoscopia de coluna em Mato Grosso do Sul, o anestesiologista do Servan Anestesiologia, Carlos Carvalho - que realiza o procedimento no estado há 5 anos - frisou que a cirurgia utilizando a tecnologia possibilita uma sedação mais leve.

"Por ser uma cirurgia de menor porte, média de uma hora de duração, com incisão de 1 centímetro, é uma sedação mais leve. A recuperação do paciente é muito rápida, em alguns casos com alta no mesmo dia".

O médico ainda comparou o procedimento com a tradicional cirurgia aberta. "Antes eram cerca de três horas de cirurgia com anestesia geral". Sobre um dos comentários mais comuns entre os pacientes, Carvalho falou que o que mais escuta é o medo da anestesia. "Tem paciente que fala que não tem medo da cirurgia, mas da anestesia. No caso da endoscopia de coluna, por ser um procedimento menos invasivo, agora é uma nova realidade".

O Servan Anestesiologia é parceiro do Centro de Tratamento da Coluna de Mato Grosso do Sul (CTC/MS) na realização da Terceira Jornada de Endoscopia de Coluna. O evento será realizado no dia 12 de abril, no Hotel Deville Prime, em Campo Grande. Acompanhe a entrevista completa.