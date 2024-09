Estiagem persiste e cenário deve ser crítico em MS nos próximos meses

Em pleno período de neutralidade dos fenômenos meteorológicos, El Niño e La Niña, o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, descreveu um cenário crítico para Mato Grosso do Sul nos próximos meses.

No contexto atual, especialmente nas cidades de Corumbá e Ladário abastecidas pelas águas do Rio Paraguai os moradores foram orientados pela concessionária de água a realizarem o consumo consciente do recurso devido ao baixo nível do rio. Segundo o meteorologista, o nível do Rio Paraguai nos municípios de Ladário (MS) e Pontes de Lacerda (MT) registrou a marca negativa de 0,48 milímetros.

“Estamos em período de neutralidade e nos encaminhando para um La Niña e para Mato Grosso do Sul o ideal é o El Niño, que traz chuva [...]. É preciso chover nos locais de nascente do rio para voltar a encher e depois das chuvas leva cerca de 62 dias para elevar por aqui”, explicou o meteorologista.

Apesar do cenário crítico, Abrahão destacou que entre os dias 16 e 17 de setembro deve ocorrer a aproximação de uma frente fria vinda da região Sul do país, trazendo como resultado mudanças no tempo. “Com esta aproximação poderemos ter chuva”, estimou.

Durante a entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, desta sexta-feira (06), ele também falou sobre o impacto negativo das queimadas e o quanto isso prejudica a qualidade do ar e a saúde das pessoas.

