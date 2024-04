Festival de Jaraguari reúne talentos emergentes do MS

O Festival da Circulação Musical de Jaraguari (FestJar) chega à final neste sábado (13). Em sua terceira edição, evento percorre comunidades quilombolas, assentamentos e distrito para promover acesso à cultura e enaltecer novos talentos da terra sul-mato-grossense.

Músico e proponente do FestJar, Anildo Cavalari, destacou à CBN Campo Grande a importância de propor estas atividades. "Como eu comecei em um festival, acredito que a melhor maneira de dar oportunidade para alguém que quer começar é colocar no palco com uma banda".

A disputa entre os calouros finalistas será em um palco montado na Feira Municipal de Jaraguari, localizado na Rua Orlando Nogueira, n.º 461. Neste ano, três comunidades receberão as etapas do concurso: assentamento Estrela, comunidade Quilombola Furnas do Dionísio e distrito de Bonfim.

Além da competição musical, o evento destaca-se por sua missão de promover o acesso à cultura no campo. O vencedor leva para casa R$ 3 mil, o segundo ganha R$ 1,5 mil, o terceiro fica com R$ 1 mil, o quarto R$ 700,00 e o quinto R$ 500,00. Paralelo ao concurso, há uma feirinha de economia criativa com comercialização de produtos do campo (gastronomia, artesanato, etc).

