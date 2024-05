Sansão gigante convida a pensar sobre educação financeira

Com mais de 13 metros, um Sansão gigante foi instalado em frente ao Bioparque Pantanal, próximo ao Parque das Nações Indígenas - o Sansão é companheiro inseparável da personagem Mônica, que comemora 60 anos. A iniciativa de trazer o Sansão gigante integra ação que roda todo o Brasil para celebrar o aniversário da líder da turminha criada por Mauricio de Sousa e também faz parte das atividades da Semana Nacional de Educação Financeira 2024, que visa conscientizar a comunidade sobre o uso do dinheiro, estimulando uma gestão mais consciente e responsável das finanças.

Essa ação é realizada em parceria entre as duas cooperativas do Sistema Sicredi na Capital, a Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia e a Sicredi Campo MS. “Em Campo Grande, como a cidade que mais tem associados, viemos comemorar com a turma do Maurício de Souza a Semana Nacional de Educação Financeira, que será de 13 a 19 de maio”, disse o presidente do Sicred Campo MS, Wardes Lemos.

Continue Lendo...

O Sansão gigante segura uma cuia de tereré e ficará exposto até o dia 19 de maio. A iniciativa “Coelhadas Gigantes” faz parte de uma série de ativações para celebrar a data de criação da personagem Mônica. A instalação foi criada pela Mauricio de Sousa Produções (MSP) em parceria com a Panini, líder mundial no setor de colecionáveis e publicações e, em Porto Alegre, com apoio da Fundação Sicredi. A GOL é a transportadora aérea oficial da campanha Mônica 60 anos.

A ação dá continuidade em uma parceria entre a Mauricio de Sousa Produções e Fundação Sicredi, iniciada em 2019, que visa promover a educação financeira para o público infantil e já rendeu, entre outras ações, a criação de uma série de gibis e vídeos sobre o tema. No total, foram distribuídos gratuitamente 8,7 milhões de exemplares entre as seis edições da publicação e os vídeos têm 27,6 milhões de visualizações.

“Justamente mostrar a força dessa personagem feminina que ao longo dos 60 anos vem sendo protagonista das histórias brasileiras e com isso a gente inventou esse Sansão gigante para ir de cidade em cidade, e em cada cidade ele traz um elemento cultural e aqui não podia ser diferente. Tinha de ser o Tereré”, detalhou o coordenador de projetos do grupo Mauricio de Souza, Marcelo Pereira de Souza.