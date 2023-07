Filmes regionais ainda podem se inscrever no Bonito CineSur

Ainda dá tempo de se inscrever no Bonito CineSur, o Festival de Cinema Sul-americano que prestigia o cinema de Mato Grosso Sul e os cineastas regionais. Produções serão aceitas até a próxima segunda-feira (31). Os filmes premiados receberão troféus e prêmios em dinheiro.

A mostra ocorrerá entre os dia 5 e 12 de novembro e podem participar filmes de produtores/as estabelecidos/as em Mato Grosso do Sul e produções concluídos entre 2014-2023, podendo ser de curta, média (filme com duração superior a vinte minutos e igual ou inferior a setenta minutos) ou longa duração.

Evento traz ainda oficinas de roteiro de coprodução e elaboração projetos, debates, palestras, atrações musicais sul-americanas e encontros com representantes de órgãos internacionais de fomento à indústria cinematográfica.

Categorias

O evento contará com três mostras competitivas: uma para filmes sul-americanos de longa metragem, uma para filmes sul-americanos de curta metragem e uma panorâmica, para filmes sul-mato-grossenses.

Também haverá duas mostras paralelas: uma para filmes de animação sul-americanos destinados ao público infanto-juvenil e uma para filmes de longa, média ou curta-metragem sul-americanos sob a temática ambiental.

A programação oficial do evento será divulgada após a seleção das obras a serem exibidas. O lançamento oficial do Bonito CineSur ocorrerá no dia 7 de agosto, em Campo Grande e no dia 9 de agosto, em Bonito.

Inscrições

As inscrições online serão aceitas após o preenchimento completo de todos os campos obrigatórios da ficha de inscrição e envio dos anexos obrigatórios:

Link do filme, originalmente em espanhol ou português, para visualização e avaliação;

Sinopse (com até 500 caracteres);

Ficha técnica;

Duas (2) fotos do filme e uma (1) foto do/a(s) diretor(es/as) com resolução mínima de 300dpi, devidamente identificadas e creditadas;

Biografia e filmografia do/a(s) diretor(es/as) com até 500 caracteres.

É necessário preencher o registro na íntegra, completando o upload do arquivo de vídeo ou disponibilizando o link e, em seguida, pague a taxa de submissão da plataforma.

Só quando esse processo estiver concluído a inscrição será realizada e disponibilizada aos programadores do festival.

Para acessar o site para inscrições, clique neste link.

O Bonito CineSur – Festival Sul-americano de Bonito, é uma realização da AACIC – Associação dos amigos do cinema, com apoio de instituições públicas e privadas. Sua viabilização é fruto de emenda parlamentar destacada pelo deputado federal Vander Loubet, possibilitando um convênio com o Ministério da Cultura. Também são apoiadores as Embaixadas de países da América do Sul, Ministério das Relações Exteriores , Fundtur e Câmara Municipal de Bonito.