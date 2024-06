Três unidades terão atendimento pediátrico durante o dia

Nesta terça-feira (18), três unidades de saúde da Capital terão atendimento pediátrico de urgência e emergência durante o dia. As unidades de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino e Universitário terão seis pediatras cada, trabalhando nos períodos matutino, vespertino e noturno. O Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes terá cinco profissionais pela manhã, e seis no resto do dia.

Durante a noite outras unidades também terão atendimento. As UPAs Moreninha e Leblon terão, respectivamente, quatro e cinco pediatras de plantão, enquanto o CRS Nova Bahia terá três.

Já para o atendimento adulto, todas as unidades de saúde da Capital terão médicos de plantão durante todo o dia.

Confira a escala completa:

