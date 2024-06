Da coragem à generosidade: um caminho para a felicidade nos negócios

“Cada vez mais haverá migrações no mercado de trabalho”, afirmou a especialista em felicidade corporativa que começou a carreira como advogada e contadora e, posteriormente, migrou para a área de Recursos Humanos, onde se diz realizada e feliz profissionalmente.

Ao traçar os 'Caminhos para promover a felicidade como estratégia dos negócios', Dani Plesnik abriu, na manhã desta terça-feira (18), o 20º CEO Fórum da Amcham que, neste ano de 2024, escolheu como tema a 'Felicidade como Estratégia nos Negócios'.

Devido à importância desse tema, a CBN Campo Grande firmou parceria com a Amcham, a maior entidade multissetorial do país, para mais uma etapa do CBN Em Ação, abrindo a rodada de eventos corporativos do Grupo RCN em 2024.

O evento, com objetivo de capacitação e networking, reúne em Campo Grande cerca de 250 pessoas representando a alta liderança de empresas regionais, tanto empresários como gestores de carreira.

Dani Plesnik durante a palestra - Foto: Duda Schindler/CBN-CG

Na visão da palestrante, a jornada da felicidade passa por três caminhos: a coragem é o primeiro momento. Dani mostrou que o processo de mudança é muitas vezes “doloroso” e demorado e é preciso ter coragem, olhar para si antes de promover a revolução cultural no ambiente de trabalho.

O segundo momento é ter conexão. Todo líder precisa, ter um círculo de apoio para recorrer em qualquer situação. E, nessa conexão entre líder e liderados, a especialista destaca que despertar e promover o sentimento de pertencimento é primordial nessa jornada.

O terceiro momento é o da generosidade, na qual a base é ter conhecimento, aprofundá-lo e compartilhá-lo. Para Dani Plesnik, toda felicidade começa e termina com foco no aspecto humano. O resultado financeiro será sempre consequência da felicidade individual.

“A minha vida possui sentido e vale a pena”, concluiu a palestrante.

