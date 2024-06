Lula eleva o 'tom' nas críticas contra presidente do Banco Central

Nesta terça-feira (18), o colunista do Jornal CBN CG, Hudson Garcia repercutiu a elevação do tom de crítica do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, contra o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto.

Começa hoje a reunião do BC para definir pela manutenção ou corte da taxa básica de juros no país, que está em 10,5%. Entre os pontos destacados, Garcia falou sobre a defesa de Lula para que o Comitê de Política Monetária (Copom) avance na redução da taxa de juros e também o que tem justificado o posicionamento do Banco Central neste cenário de alta da Selic. Acompanhe.