Carro lotado de pneus é apreendido em Itaquiraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro lotado com 48 pneus, na manhã desta terça-feira (18), em Itaquiraí. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-163, quando avistaram um VW/Gol com o interior lotado com algo que estava coberto por panos pretos. Após realizada a abordagem, o condutor confessou que transportava pneus de origem estrangeira.

Foram contabilizados 48 pneus. O motorista foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Naviraí, juntamente com o veículo e a carga.

APREENSÃO DE DROGAS

A PRF também apreendeu 536 Kg de maconha, na tarde desta segunda-feira (17), no município de Água Clara. Os agentes fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um caminhão M.Benz, acoplado a um semirreboque. Durante a fiscalização os policiais notaram que o condutor utilizava uma CNH falsa, pois a verdadeira estaria vencida e o motorista possuía cassação do direito de dirigir.

Foto: Divulgação/PRF

Durante uma busca no veículo, foram encontrados compartimentos ocultos, onde estavam escondidos os tabletes de maconha. A equipe também descobriu que o caminhão utilizava placas falsas.

O motorista confessou ter recebido a carga ilícita em Dourados e que viajaria até Cassilândia. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Água Clara.

*com informações da PRF

