Forças de segurança de MS se destacam no resgate de vítimas das enchentes no RS

Em meio à tragédia das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, as forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul têm se destacado no auxílio às vítimas. Desde sábado (4), um helicóptero da Polícia Militar de MS atua na região metropolitana de Porto Alegre, realizando resgates de mulheres, crianças, idosos e animais em áreas alagadas. Até o momento, mais de 900 pessoas e 200 animais foram salvos.

Além do helicóptero da PM, o Corpo de Bombeiros Militar de MS também está presente no Rio Grande do Sul desde a última semana. Uma equipe de oito especialistas em salvamento aquático e mergulho, acompanhada por um médico, atua com quatro embarcações e equipamentos específicos para resgates em áreas alagadas.

As equipes de MS também já transportaram 1.350 marmitas, 300 kg de fraldas, 1.250 kg de alimentos e 2.050 garrafas de água para auxiliar a população afetada.

AJUDA - Na última quarta-feira (8), o Governo do Estado de MS enviou dois caminhões com água potável e equipes da Defesa Civil para auxiliar nos resgates e na assistência às vítimas.

O comandante do Corpo de Bombeiros de MS, Coronel Frederico Reis, anunciou que, em uma segunda etapa, após a baixada das águas, uma nova equipe com militares e cães será enviada para auxiliar na busca por desaparecidos.

SITUAÇÃO NO RS - De acordo com o boletim da Defesa Civil do RS divulgado na manhã desta quinta-feira (9), o número de mortos em decorrência das fortes chuvas já chegou a 107. Além disso, 164 mil pessoas estão desalojadas e 136 permanecem desaparecidas.

A população de Mato Grosso do Sul pode contribuir para ajudar as vítimas do pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. Doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, água mineral, roupas de cama e banho, roupas e calçados em bom estado podem ser entregues em todas as escolas da Rede Estadual de Ensino, unidades das forças de segurança do estado (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar), no Centro de Convenções Albano Franco e no edifício da Fiems.

*Com informações da Sejusp