Hexacampeão do Estadual sub-20, União ABC representa a Capital na maior competição de base do Brasil

O União ABC vai representar Campo Grande na Copa São Paulo de Futebol Júnior pela terceira vez consecutiva. Atual campeão Sul-Mato-Grossense sub-20, o clube da Capital viaja no dia 1 de janeiro para a maior competição de base do Brasil.

O presidente do ABC, Fábio Henrique Vicente da Silva, participou do Jornal CBN Campo Grande desta quarta-feira (27) e falou da preparação para o torneio. De acordo com o presidente, os trabalhos começaram ainda em fevereiro, logo após a equipe retornar da última participação na Copa São Paulo.

“Eu acho que essa é a diferença [do União ABC]. Os clubes aqui do estado se preocupam com o futebol profissional. Acaba o Estadual, não tem mais nada, vem time pronto de outros estados para jogar o sub-20. E a gente tenta fazer a base realmente. A gente trabalha o ano todo. [...] é um trabalho a longo prazo”, disse Fábio.

Fábio também comenta que o objetivo do clube é formar atletas. “O principal resultado que a gente tem é ver esses meninos se destacando no futebol nacional. A gente não quer que ninguém fique amarrado aqui. A gente quer mandar esses meninos para que eles se destaquem”.

O União ABC está no grupo 24 da Copa São Paulo, com sede na cidade de Barueri. Além do ABC, estão no grupo: o atual campeão Palmeiras/SP, Queimadense/PB e o Oeste/SP.

O time da capital faz sua estreia no dia 4 de janeiro, às 14h15 contra o Oeste.



