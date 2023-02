Imasul investiga mortandade de peixes no Rio Miranda

O diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), André Borges, confirmou nesta terça-feira (21) o envio de uma equipe de técnicos ao Rio Miranda, na região pantaneira, para coletar amostras da água e de peixes mortos para análise laboratorial. Um morador ribeirinho gravou um vídeo relatando a situação no local, no último domingo.

Acompanhe abaixo a entrevista concedida ao Jornal CBN Campo Grande. O diretor-presidente do Imasul também esclareceu sobre a mortandade de peixes ocorrida na região de Três Lagoas, no rio Sucuriú, há alguns dias.