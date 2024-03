Imersão ambiental é realizada no Hospital São Julião

Estudantes da Escola Estadual Franco Delpiano realizam tour ambiental no Hospital São Julião nesta semana. A niciativa é da Comissão Interna de Sustentabilidade e Meio Ambiente da instituição, que utiliza o espaço de mais de 200 hectares também para a educação.

Como única escola dentro de hospital e que oferece o curso técnico em Meio Ambiente aos alunos, parceria entre escola e hospital idealizou uma imersão de uma semana em questões ambientais.

A comissão foi criada em 2018, para fomento de informação e transferência de práticas sustentáveis para os trabalhadores do Hospital, os fornecedores e principalmente aos jovens e crianças da Escola Franco Delpiano, com várias ações programadas durante todo o ano.

Além da parceria ambiental, Escola e Hospital trabalham juntos em outros programas como Sistema Agro Florestal, Águas do São Julião e Programa Lixo Zero.

Vão acontecer ainda palestras, gincanas e atividades dentro de sala de aula, e essas ações também fazem parte do Projeto “’Águas do Hospital São Julião, de onde vem e para onde vão?” e integram na escola as áreas do conhecimento das Ciências da Natureza, Ciências Humanas e as Unidades Curriculares de Educação Ambiental, Poluição Ambiental e Percepção Ambiental.