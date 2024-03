Lançada oficialmente a 28ª Festa da Linguiça de Maracaju

Vem aí a maior feira gastronômica do Mato Grosso do Sul! E em comemoração ao 100 anos de fundação da cidade, serão três dias de festa, de 3 a 5 de maio será realizada a 28ª Festa da Linguiça de Maracaju, que contará com shows, exposições, parque de diversões, comidas locais e o melhor: a famosa linguiça artesanal de Maracaju, com ingredientes únicos.

Em dezembro do ano passado, os organizadores já haviam adiantado uma das atrações, a dupla Guilherme e Benuto, que se apresenta no último dia de festa, 5 de maio. Neste dia, também haverá um almoço em uma das tendas, a do Rotary Clube, com várias atrações especiais. Mas, não acaba por aí. Ainda se apresentam Maria Cecília e Rodolfo, em 3 de maio, e o Trio Parada Dura, 4 de maio.



Evento tradicional no calendário sul-mato-grossense, a Festa da Linguiça de Maracaju é a maior feira gastronômica do estado, movimentando a economia local e atraindo milhares de pessoas de várias regiões. O evento conta com o apoio do Governo do Estado, Prefeitura e Câmara Municipal.

Continue Lendo...

Histórico

A tradição dessa linguiça foi uma herança dos primeiros colonizadores de Maracaju, vindos principalmente de Minas Gerais, que dominavam a técnica da produção, só que com a carne de porco. À medida que as comitivas avançavam na viagem, os suprimentos acabavam e os tropeiros improvisaram uma receita com ingredientes da região. Foi aí que entrou o traseiro do boi, aproveitando a fartura da criação em Mato Grosso do Sul. O embutido se tornou a forma que os antigos encontraram para conservar os cortes nobres, já que na época não existia geladeira.



A festa - Criada em 1994, a Festa da Linguiça nasceu de um projeto do Rotary Club de Maracaju que buscava divulgar e valorizar a iguaria mais famosa da cidade. Os anos foram passando, as parcerias sendo firmadas, e o evento alcançou proporções internacionais, atraindo turistas de várias partes do Brasil e também fora dele.



A parte gastronômica foi se juntando a outros atrativos como shows nacionais, exposição de veículos, máquinas e implementos, parque de diversões, artesanato, fazendo da festa um dos principais eventos turísticos de Mato Grosso do Sul.