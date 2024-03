Mais de meia tonelada de maconha apreendida pelo DOF em Juti

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) interceptaram, na noite de segunda-feira (25), uma carga de 576,5 kg de maconha que seguia para Maringá, no Paraná.

A ação aconteceu durante patrulhamento ostensivo na rodovia BR-163, quando o condutor de caminhão foi abordado. O nervosismo e as respostas inconsistentes do homem despertaram a suspeita dos agentes.

Uma revista minuciosa no veículo revelou a droga escondida em compartimentos secretos: na caixa de ferramentas da carroceria e na caixa de transporte de utensílios de cozinha.

O caminhoneiro confessou ter sido contratado por um paraguaio para transportar a maconha de Sete Quedas até Maringá (PR).

A apreensão representa um duro golpe no tráfico de drogas, com um prejuízo estimado de R$ 1,693 milhão para os criminosos.

A ação se deu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública), além da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em conjunto com o Exército Brasileiro.

*Com informações do DOF