Maracaju contará com novo espaço para a Comarca do TJMS no município

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) anunciou a destinação de R$ 8,4 milhões para a construção de um novo fórum para atender a cidade de Maracaju, no centro-oeste do estado. O presidente do TJMS, desembargador Sérgio Martins, assinou ordem de serviço em uma cerimônia reunindo autoridades do Judiciário e, ainda, o governador Eduardo Riedel (PSDB), o prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan e vereadores.

O TJMS destacou a necessidade de criar uma estrutura maior e melhor para acolher a Justiça na cidade diante do crescimento local e aumento de feitos, que somam mais de 11 mil processos nas áreas cível e criminal, além de 1.828 processos nos juizados.

Conforme a assessoria de imprensa do Tribunal, trata-se de uma obra de 1,5 mil m², a ser executada no prazo de 12 meses.

Martins disse que a construção de um novo fórum vinha sendo articulada desde o ano de 2019. “O atual prédio é um dos mais antigos e não se mostra capaz de absorver adequadamente as necessidades da comarca. Agradeço o empenho do prefeito e dos vereadores de Maracaju que não mediram esforços para que tivéssemos o terreno adequado para o novo prédio”. A área foi destinada pelo Município.

O prefeito de Maracaju apontou que o crescimento da cidade demandou a necessidade de modernização do fórum. Riedel seguiu na mesma linha, destacando a relevância na economia do Estado, sendo a quinta que mais cresce em MS e o 10º município brasileiro na produção de alimentos.

Conforme o TJ, Maracaju primeiro foi um distrito de Nioaque, criado em 1924. Há 99 anos foi transformada em município. Já a comarca, nome usado pelo Judiciário para designar sua instalação nos municípios, foi criada no ano de 1930.

*Com informações: TJMS