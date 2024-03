Workshop promove discussão com a comunidade sobre o futuro do município

Acelerando o desenvolvimento através da inovação! Essa é a ideia central do evento que acontece amanhã no município. Uma iniciativa da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (Sedema) e como parte da programação dos 100 anos de Maracaju.

O projeto responde às ações já implementadas pelo programa do Sebrae Cidade Empreendedora e agora, abrindo mais oportunidades de crescimento e investimentos, com o programa Cidade Inovadora, discutindo com a população os principais anseios para tornar Maracaju uma cidade melhor para se viver. Por isso, a proposta de discussão é a Maracaju que queremos em 2034.

Continue Lendo...

O convite é aberto para todas as pessoas interessadas em colaborar, principalmente lideranças locais, professores, estudantes, empresários, presidentes de bairros, representantes de ONGs, Associações, etc, de todos os setores. O workshop vai nortear o planejamento estratégico com o objetivo de gerar desenvolvimento, investimentos e pontos estratégicos para potencializar para a criação de visão de futuro de Maracaju.

Um projeto de desenvolvimento econômico sustentável em que a sociedade é o ator principal de mudança, e juntos - poder público, iniciativa privada e comunidade - transformar Maracaju em um polo de transformação inovadora e potência de desenvolvimento em todos os eixos.