MDB admite apoiar PSDB na Capital

O presidente do MDB em Mato Grosso do Sul, o ex-senador Waldemir Moka, afirmou em entrevista à Rádio CBN Campo Grande que o partido tem compromissos políticos com o PSDB no estado e, caso não tenha candidato à prefeitura da Capital, em 2024, vai fechar aliança para apoiar o candidato tucano.



Moka foi o sétimo participante da rodada de entrevistas com os presidentes dos diretórios regionais dos partidos políticos no estado. Ele falou sobre a estratégia do MDB para as próximas eleições municipais na Capital e no interior.



Confira abaixo:

Continue Lendo...