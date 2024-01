Casa é invadida pela água da chuva na Chácara dos Poderes

O Jornal CBN Campo Grande tem acompanhado a situação pelas ruas da Chácara dos Poderes no período de chuvas. Nos últimos tempos, além das ruas, a enxurrada também invade residências.

Na chácara de Rodrigo Colla, o campinho de futebol foi tomado pela água da chuva. A grama, que antes era verde, foi coberta pela lama, que também inundou a piscina.

Continue Lendo...

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E não é a primeira vez que o morador enfrenta esse transtorno. Ele conta que nos últimos dias, já nem dorme direito, porque, a todo momento, se mantém em alerta para o risco de uma nova inundação. O prejuízo financeiro já passou de 3.700 reais.

Piscina do morador ficou cheia de lama após a chuva. Foto: Mateus Adriano

“A primeira vez [que alagou] foi dia 23 de dezembro. Estava com os móveis aqui para fazer a mudança. E a segunda vez foi dia 5, que alagou tudo aqui. Deu prejuízo na piscina, motor de piscina, motor de portão, móveis. Alagou tudo”, conta o morador

Rodrigo mora no bairro Chácara dos Poderes, região leste da capital, onde os moradores sofrem com as enchentes há vários anos. Ele conta que fez uma contenção, mas não foi suficiente para segurar a água da chuva. Agora terá que refazer o serviço para não ter prejuízos ainda maiores.

“Eu tenho que fazer uma contenção para poder evitar um pouco esse número grande de água que está vindo aqui dentro da chácara. Porque, se eu não fizer uma contenção de água, vai acabar levando o meu muro, enfim, vai começar a me dar mais prejuízo”, afirma.

Rodrigo pretende entrar com uma ação judicial coletiva para buscar soluções do poder público sobre a situação do bairro. “A gente vai reunir 10 proprietários de chácaras aqui da Chácara dos Poderes para ver a providência que eles [poder público] podem tomar”.

Retorno

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) afirmou que está executando obras de drenagem e pavimentação no Jardim Noroeste, além de uma bacia de amortecimento, que tem como finalidade melhorar a infraestrutura da região e também amenizar o problema dos alagamentos de ruas no bairro Chácara dos Poderes.

Assista a reportagem que foi ao ar no Jornal CBN Campo Grande desta segunda-feira (8):