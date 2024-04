MS decreta situação de emergência ambiental

Com alerta para a situação climática em Mato Grosso do Sul por conta das chuvas abaixo da média desde dezembro do ano passado, o Governo do Estado decretou situação de emergência ambiental. A ação tem como principal objetivo propor ações para proteção de todos os biomas do Estado - Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica -, suscetíveis a incêndios florestais.

O governador Eduardo Riedel assinou o decreto na manhã desta terça-feira (9), durante o 1° Workshop Presencial de Prevenção aos Incêndios Florestais em 2024, promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e o Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Comitê do Fogo).

"Temos R$ 25 milhões em recurso para atuação preventiva, pronto para ser usado e evitar que a gente tenha milhões de hectares queimados. Estamos nos preparando para minimizar caso ocorra algum problema", disse o governador.

Mato Grosso do Sul enfrenta um grande desafio no combate às queimadas desde o início de 2024, com chuva abaixo da média histórica desde o fim do ano passado. Os focos de incêndio registrados no período em 2024 já são quase o dobro do mesmo período do ano passado.

O Corpo de Bombeiros conta com efetivo de aproximadamente 1,6 mil profissionais e mais de 300 são altamente capacitados para combates a incêndios florestais.

Proteção

Ainda durante a manhã, foi lançado o plano de operações para a temporada de incêndios (TIF) de 2024, denominado 'Operação Pantanal 2024', que está em sua segunda fase focado em estratégias de prevenção e preparação para combater os incêndios florestais e proteger o bioma do Pantanal, onde, ao todo, 31 militares concentram seus esforços na limpeza de estradas e cabeceiras de pontes, atuam no estabelecimento de bases avançadas em Corumbá e no reconhecimento e monitoramento dos parques estaduais da região.

Na semana passada, na terça-feira (2), as equipes do Corpo de Bombeiros que realizam atividades de educação ambiental e prevenção aos incêndios florestais nas comunidades tradicionais, propriedades rurais e parques estaduais localizados no Pantanal, iniciaram a ação.

As seis guarnições, formadas por 24 bombeiros com o suporte de uma equipe composta por mais 15 profissionais responsáveis pelo gerenciamento, logística e monitoramento dos dados do SCI (Sistema de Comando de Incidentes) estabelecido em Campo Grande e Corumbá, deixaram a base operacional, na Capital, para os diferentes locais atendidos nesta etapa do trabalho.

A atividade de orientação e educação é realizada anualmente, porém em 2024 o trabalho foi antecipado. O alerta climático, com possibilidade de ocorrência de incêndios florestais intensos em todo o Estado e especialmente no Pantanal, antecipou a ação em pelo menos um mês.

Em paralelo ao trabalho preventivo com orientação e educação ambiental, também serão instaladas bases avançadas de combate aos incêndios florestais na região pantaneira para facilitar o deslocamento das equipes e a resposta no controle das chamas, especialmente em áreas de difícil acesso.

"O Pantanal é o bioma que temos mais dificuldade de acesso. Por isso vamos estabelecer as bases avançadas pela primeira vez, é uma novidade este ano. Precisamos diminuir o tempo de resposta", explicou a tenente-coronel Tatiane Inoue, diretora de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar, responsável pelo monitoramento e ações de combate aos incêndios florestais no Estado.

As duas primeiras bases avançadas serão instaladas às margens dos rios Paraguai e São Lourenço, na divisa com o Mato Grosso. "Em alguns momentos, durante o período de estiagem, os incêndios com origem no estado vizinho acabam entrando naquela região. Queremos evitar essa progressão para dentro do nosso Estado", afirmou Inoue.

Workshop

O 1° Workshop Presencial de Prevenção aos Incêndios Florestais em 2024 teve início nesta terça-feira (9) e tem como objetivo apresentar as boas práticas adotadas no monitoramento dos incêndios florestais com renomados especialistas da área de incêndios florestais no país e em Mato Grosso do Sul.

O evento conta com palestras pela manhã de técnicos e gestores ligados à área e, no período vespertino, são oferecidas oficinas práticas.

Também será ofertado um minicurso prático para instrução dos interessados no uso das plataformas online disponíveis e gratuitas frente às questões afetadas aos incêndios florestais. Confira abaixo a programação do workshop.

Confira a programação completa a partir da tarde desta terça-feira:

Minicurso – Turno: TARDE

13h30 – Parte teórica dos produtos do CEMADEN – Dr Liana Anderson (CEMADEN)

14h30 – Intervalo

15h – Parte teórica dos produtos da LASA – Dra Renata Libonati (UFRJ)

Dia 10 de abril – Quarta-Feira

08h – Ações de prevenção para período dos Incêndios Florestais na costa leste do Estado – Fábio Duarte (Reflore/MS)

8h20 – Efeitos do fogo nas áreas inundáveis do Pantanal – Dr. Geraldo Alves Damasceno Junior (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS)

8h40 – Corredores Ecológicos da Lei do Pantanal – Julia Boock (WWF Brasil)

9h – Intervalo

9h20 – Análise das condições meteorológicas observadas e Previsão Climática Sazonal – Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC/SEMA/SEMADESC

9h40 – Ações de prevenção, preparação e resposta aos Incêndios Florestais: Queimas prescritas e controladas e suas autorizações – Bruna Oliveira (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL)

10h – Ações de prevenção, preparação e resposta aos Incêndios Florestais: Tenente Coronel QOBM Tatiane Dias de Oliveira Inoue (Diretora de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul – CBMMS)

10h20 – Inteligência Artificial para a predição de fogo no Pantanal – GianLucca Lodron Zuin (Empresa Kunumi)

10h40 – Implicações legais dos Incêndios Florestais de Mato Grosso do Sul – Promotor de Justiça Luciano Loubet (Ministério Público de Mato Grosso do Sul – MPMS) e Tenente Coronel QOPM Cleiton da Silva (Polícia Militar Ambiental da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul)

11h – Plano de Contingência da Energisa e o impacto das queimadas em Mato Grosso do Sul – Coordenador do Centro de Operação Integrado (COI) – Marcelo Santana (ENERGISA)

11h20 Disponibilização de recursos e ações para combate aos incêndios – Defesa Civil do estado de Mato Grosso do Sul (CEPDEC)

Minicurso – Turno: TARDE

13h30 – Parte prática dos produtos do CEMADEN – Dr Liana Anderson (CEMADEN)

14h30 – Intervalo

15h – Parte prática dos produtos da LASA – Dra Renata Libonati (UFRJ)

