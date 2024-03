Municipalismo 2.0 vai atuar nas principais demandas do interior

Uma maior proximidade com os gestores municipais tem sido uma das estratégias do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para levar o desenvolvimento ao interior do estado e atender as principais demandas das prefeituras.

Nesta sexta-feira (8), os secretários de Estado de Administração, Frederico Felini, e de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, esclareceram como está sendo realizado esse trabalho de cooperação com os municípios e qual o impacto do ano eleitoral nessas ações.



Perez e Felini participaram de uma entrevista ao vivo no estúdio da rádio CBN Campo Grande e falaram sobre o plano de estudo na cobrança previdenciária estadual para aposentados e pensionistas da Ageprev (Agência de Previdência Social de MS).



Outros temas abordados foram a falta de agentes penais e de vagas no Sistema Penitenciário e o gasto do Estado com prédios locados. O governo estadual está fazendo um diagnóstico sobre o total de imóveis e repartições que funcionam em prédios terceirizados e a viabilidade econômica em ampliar os prédios próprios para a administração estadual.

Continue Lendo...

Clique abaixo e acompanhe os detalhes da entrevista: