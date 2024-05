Nebulosidade e baixas temperaturas continuam em MS

Com alta nebulosidade, esta segunda-feira (27) tem previsão de baixas temperaturas em grande parte de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os valores de umidade relativa do ar estarão altos principalmente no Sul do Estado, com variação entre 60% e 100% na fronteira com o Paraguai.

Na Capital, os termômetros marcaram 11,2°C inicialmente e a máxima não deve passar dos 21°C ao longo do dia. Em Dourados, a mínima é de 9°C e a máxima de 16°C. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã apresenta variação entre 7°C e 15°C. Anaurilândia, na região Leste, tem mínima de 13°C e máxima de 18°C.

No Bolsão, Três Lagoas amanhece com 15°C e chega aos 23°C à tarde; em Paranaíba, na mesma região, a mínima é de 16°C e a máxima de 25°C. No município de Coxim, no Norte do Estado, os valores variam entre 15°C e 24°C.

Corumbá, na região pantaneira, tem mínima de 11°C e máxima de 21°C, já Aquidauana registra 12°C pela manhã e atinge 19°C nos horários mais quentes. No Sudoeste, as temperaturas em Porto Murtinho iniciam aos 9°C e sobem até 16°C.

*Com informações da Agência de Noticias do GovMS

