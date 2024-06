Tempo firme e seco continua em Mato Grosso do Sul

A previsão para a semana, em grande parte do Estado, indica continuidade do tempo firme com sol e variação de nebulosidade. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), esta condição meteorológica ocorre devido a atuação de uma massa de ar quente e seca que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo quente e mais seco no Estado.

Devido a presença do ar seco, esperam-se altas amplitudes térmicas podendo atingir até 20°C de variação no mesmo dia. As temperaturas mínimas seguem amenas ao amanhecer com valores entre 13°C e 16°C e as máximas ficam elevadas e podem atingir valores entre 30°C e 35°C.

Continue Lendo...

"Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15 e 45%, com destaque para as regiões Bolsão, Pantaneira e Centro-Norte do Estado", diz a meteorologista e coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.

Com o tempo quente e baixa umidade é recomendado beber bastante líquido e umidificar os ambientes.

Ainda segundo o Cemtec, as condições meteorológicas previstas tornam o ambiente atmosférico propício para ocorrência de incêndios florestais e recomenda-se que a população não coloque fogo em nenhuma situação.

*Com informações do Cemtec/MS