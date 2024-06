Após repercussão nacional, peeling de fenol é explicado por especialistas

Após caso polêmico no início do mês onde um paciente morreu após realizar o procedimento de peeling de fenol em São Paulo, o assunto teve grande repercussão nacional. No caso, o procedimento foi realizado de forma inadequada e, por isso, é necessário muita atenção para que ele seja feito com um especialista. No CBN Você Mulher deste sábado (15), a biomédica esteta e analista clínica, Nalu Meire, a biomédica esteta, Alexsandra Vedovato e a farmacêutica esteta, Larissa Lugo, deram mais detalhes sobre o peeling de fenol, como os riscos, substâncias utilizadas, cuidados necessários e tratamento.

De acordo com as especialistas, o peeling de fenol consiste na aplicação de um composto orgânico mais ácido do que o álcool que provoca uma reação inflamatória na pele. A inflamação causa uma descamação profunda do tecido para reduzir manchas, cicatrizes e marcas do tempo a partir da renovação das células.

"O profissional tem que estar preparado para qualquer sinal de uma alergia, estar atento para o tempo de contato do produto químico com a pele e também há diversos cuidados durante o tratamento, porque esse realmente é um procedimento invasivo. Por isso o recado que eu deixo é: sempre procure se informar sobre o assunto e procurar referências sobre o profissional que vai atuar, existem pessoas boas no mercado", afirmou a farmacêutica esteta, Larissa Lugo.

Confira a entrevista ao vivo com as especialistas: