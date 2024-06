Usina de etanol de milho inaugura nesta terça-feira em Maracaju

A nova usina de etanol de milho do grupo Cerradinho Bio, subsidiária Neomille em Maracaju, no Centro-Oeste do estado, será inaugurada amanhã, 18 de junho. A cerimônia está marcada para às 8h, na sede do município localizada na Rodovia MS 157, km 28., saída para Dourados.

A inauguração marca mais uma etapa do plano de crescimento e diversificação da companhia. A nova planta da Neomille tem capacidade para produzir 266 milhões de litros de etanol, 161 mil toneladas de DDGS (ração animal), 10 mil toneladas de óleo e 51 GWh de energia. A fábrica iniciou sua produção em janeiro de 2024, após receber autorização da Agência Nacional de Petróleo (ANP) no final de dezembro de 2023.

A Cerradinho Bioenergia investiu pouco mais de R$ 1 bilhão na construção da nova planta, equipada com tecnologia de última geração. A fábrica foi concluída dentro do prazo previsto, após 18 meses de obras. A capacidade de processamento inicial é de 608 mil toneladas de milho, além de 3,1 milhões de toneladas equivalentes de cana-de-açúcar, totalizando uma capacidade anual de 13,6 milhões de toneladas.

O projeto contou com a participação de cerca de 4500 profissionais durante a fase de construção. Após a conclusão, a fábrica deve gerar aproximadamente 200 empregos diretos e 600 indiretos, contribuindo significativamente para a economia regional.