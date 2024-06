Projeto de fomento ao varejo, oferece 12 treinamentos em 2024 diz presidente da CDL/CG

Cerca de 70% da economia de Campo Grande vem do varejo municipal, seja através de comércios ou serviços. Com o objetivo de estimular o consumo na Capital, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG) lançou em parceria com o Grupo RCN e a Energisa a campanha “Do pequeno ao grande, compre em Campo Grande”.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o presidente da CDL/CG, Adelaido Vila destacou a importância do setor para o município, falou sobre os desafios do comércio varejista para impulsionar as compras e das iniciativas que estão programadas para superar metas. “Até dezembro, estão programados 12 treinamentos, com custo mínimo para pagar o palestrante”.

Além de incentivar o consumo no comércio do centro da Capital, o presidente da CDL/CG garantiu que as iniciativas serão estendidas para os bairros. “Hoje vivemos a realidade da capital de 15 minutos, as pessoas querem encontrar os serviços próximos a elas então precisamos entender esta realidade”. Acompanhe a entrevista completa.