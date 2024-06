Há mais de 30 anos no mercado, RB segurança garante a satisfação do cliente

No programa CBN Festas e Eventos deste sábado (15), o empresário e proprietário da RB Alarmes e RB Solar, Cristiano Rubini, falou sobre o trabalho de qualidade realizado em Campo Grande. Pioneiros no setor de segurança em Mato Grosso do Sul, o grupo RB está no mercado há mais de 30 anos e garante a satisfação dos clientes.

"Geralmente as pessoas procuram por sistemas de segurança após serem roubadas ou após acontecer alguma coisa. É preciso ter um sistema de qualidade justamente para prevenir que esses casos aconteçam e garantir a segurança de sua família. Nós já estamos há muito tempo trabalhando nessa área e podemos garantir a efetividade do serviço", afirmou Rubini.

Confira a entrevista ao vivo: