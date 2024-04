Novo Corolla Cross já está disponível para test drive na Kampai Toyota

Moderno, imponente, inovador e com tecnologia de ponta, novo Corolla Cross 2025 chega para movimentar ainda mais o mercado de SUV’s no Brasil. Veículo que já é vice líder em vendas na categoria recebeu um design moderno, e equipamentos com novidades, como o freio de estacionamento eletrônico e a abertura elétrica do porta malas.

“Essa versão chega marcando um novo padrão de excelência, com um design muito mais imponente e sofisticado. Com certeza ele vai atender a todos os nossos clientes que buscam robustez de um SUV, com a confiabilidade da marca Toyota”, definiu o diretor comercial da Kampai, Ailton Wagner Lima.

Além das mudanças no design do veículo, o Corolla Cross 2025 ganhou um painel de instrumentos digital, freio de estacionamento eletrônico, sistema elétrico de abertura e fechamento do porta malas, e rodas de liga leve de 18’’, o que agrega e proporciona mais sofisticação ao design.

O Corolla Cross 2025 continua sendo híbrido, representando o compromisso da Toyota em ir além da neutralidade de carbono em seus produtos, serviços e operações, seguindo em busca de novas maneiras de causar um impacto positivo no planeta e na sociedade.

Conheça o novo Corolla Cross, já disponível para test drive na Kampai Toyota. Em Campo Grande na Avenida Joaquim Murtinho, nº 2525, Corumbá na Avenida Rio Branco, nº 48, e em Chapadão do Sul na Rua Brasil, nº 366.