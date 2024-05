Colheita da soja foi concluída no Mato Grosso Sul

De acordo com a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), a colheita da soja para a safra de 2023/2024 foi concluída. A produtividade média estimada apresentou queda em relação ao ciclo anterior.

A semeadura do milho para a segunda safra de 2023/2024 foi concluída. A área plantada estimada é de 2,218 milhões de hectares. O término do plantio ocorreu 4 semanas mais tarde. Este atraso na semeadura pode ter implicações significativas para a cultura do cereal. Quanto mais tardia for a semeadura, maior é o risco de a cultura ser afetada por diferentes intempéries climáticas.

Sobre a previsão do tempo, de 13 a 21 de maio há previsão de acumulados de chuva de até 25 mm com destaque para o extremo sul do estado. Já de 21 a 29 de maio, são esperados baixos acumulados de chuvas, entre 5 e 20 mm, com destaque para o extremo sul do Mato Grosso do Sul.

Em relação aos dados econômicos, o preço médio da saca de 60 Kg de soja, em Mato Grosso do Sul, registrou valorização de 0,41% entre os dias 6 e 13 de maio e foi cotada ao valor médio nominal de R$121,00 no dia 13 de maio. Na Bolsa de Chicago houve desvalorização para todos os contratos entre os fechamentos do dia 6 a 13 de maio.

O preço da saca do milho no Mato Grosso do Sul apresentou valorização de 0,73%, entre os dias 06 e 13 de maio, e foi negociado ao valor médio de R$ 49,29, no dia 13.

Os dados finais da colheita da soja no estado serão divulgados na próxima semana.

*com informações da Aprosoja/MS