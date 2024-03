Número de casamentos cresce em MS, mas estado é o segundo em divórcios no país

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, Mato Grosso do Sul teve aumento de 6,1% no número de casamentos. Em contrapartida, foram registrados 7.678 divórcios concedidos em 1ª instância ou por escrituras extrajudiciais, o que deixou o estado com a segunda maior taxa de divórcios do país. Desse total, quase metade, cerca de 3.500 divórcios foram registrados na capital.

Para a socióloga Jaci Curado, vários fatores podem explicar esse cenário, a independência feminina tanto financeira quanto emocional, e a falta de preparo dos casais para a vida a dois.

“Há grandes mudanças de padrões de gênero das relações entre homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres. Então eu vejo as pessoas se dedicando às vezes um ano para fazer uma festa de casamento com todos os detalhes de uma grande festa de um grande acontecimento e pensando menos no dia a dia que vai ter após esse acontecimento. Então o dia a dia às vezes é muito diferente do que esse gramúrdo de casar de reunir os amigos as famílias. E aí as pessoas hoje estão menos dispostas às frustrações e acontecem então os rompimentos com mais facilidade, porque hoje para o homem é mais confortável e para a mulher é muito mais responsabilidade. Ela que tem que administrar essa casa e administrar os filhos", diz a especialista.

José Tavares tem 75 anos e esteve casado por 12 anos, a relação resultou em uma filha. O longo tempo de relação e as boas lembranças permitem que hoje, mesmo divorciado, a convivência seja saudável com a ex-mulher.

“Nos separamos amigavelmente, sem brigar, sem discussão, sem nada. Hoje, com o passar dos anos, a gente foi se dando muito bem, cuidando da filha em comum. Até hoje nos damos muito bem, ela tem a casa dela, eu tenho a minha casa, a gente as vezes almoça, eu vou tomar café na casa dela e trocamos ideias em tudo, e não temos mais nenhuma discussão", contou.

Já para quem vai se casar, as expectativas para a relação conjugal são ótimas. A estudante Kamila Cardoso namora há 6 anos com o advogado Elcio Almeida e foi pedida em casamento há poucas semanas atrás. Ela, agora noiva, fala sobre os fatores que acredita serem cruciais em um divórcio.

“É interessante notar que o número de casamento aumentou no estado e isso indica um certo otimismo em relação ao compromisso matrimonial. No entanto, o que eu penso é que existem várias justificativas para a alta da taxa do divórcio, como mudanças nas normas sociais, pressões financeiras e principalmente a falta de comunicação. E também tem as expectativas irreais sobre o casamento, que todo mundo casa achando que vai ser perfeito, e depois quando você vai dividir a vida com uma outra pessoa, vê que é totalmente diferente", disse.

A noiva também falou sobre a animação para o casamento e a expectativa para a vida a dois ao lado parceiro.

Kamila foi pedida em casamento no dia 16 de março

"Estou muito animada, inclusive indo atrás de tudo, vendo tudo para o casamento já. E o que eu espero é construir uma vida feliz e satisfatória ao lado do Elcinho, baseado na confiança, no respeito e na comunicação eficaz, porque a comunicação é a base de tudo. Então eu pretendo construir uma vida feliz e satisfatória baseada na confiança mesmo e na comunicação”, concluiu Kamila.