Operação conjunta recupera parte dos produtos furtados do Instituto Homem Pantaneiro

Operação que envolveu serviços de inteligência das Polícias Civil e Militar de Mato Grosso do Sul resultou na recuperação de parte dos produtos, que foram furtados do Instituto Homem Pantaneiro. Os objetos estavam escondidos em uma área de mata aos fundos de uma propriedade localizada no Bairro Cervejaria, em Corumbá.

A região é frequentemente associada à comercialização de entorpecentes, receptação de produtos furtados e roubados.

Na átra de mata, os policiais localizaram diversas sacolas plásticas escondidas. Após inspeção, as sacolas foram abertas, revelando parte dos produtos furtados do Instituto Homem Pantaneiro em seu interior, os quais serão devolvidos ao Instituto.

*Com iformações da Polícia Civil/MS