Nos primeiros três meses do ano, Campo Grande já registrou 11 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Entre as vítimas, 8 eram motociclistas, o que representa 72% dos óbitos. Para tentar frear esses números, o Batalhão de Trânsito da Policia Militar (BPMTran) começa na segunda-feira a Operação Entrega Segura.

Segundo a Tenente do BPMTran, Thais Lechuga, o foco da operação serão os motoentregadores. “Foi identificado que, muitos dos motociclistas que se envolvem em sinistros de natureza grave, são motoristas de aplicativos, que por estarem conduzindo motocicletas, se tornaram mais vulneráveis”.

Continue Lendo...

A operação visa coibir irregularidades e retirar de circulação as motos que afetam a segurança do trânsito, por não estar de acordo com as regras. “A grande maioria das vítimas fatais eram condutores que não possuíam carteira nacional de habilitação e estava com o CRLV vencido, acúmulo de multas. Ou até mesmo eram veículos produtos de furtos e roubos”, afirma a Tenente Lechuga.