Na coluna Cidadania e Sustentabilidade desta quinta-feira (28), Silvio Barros falou sobre os ovos de Páscoa salgados. Mas não é isso que você está pensando. As mudanças climáticas fizeram o preço do cacau, matéria-prima do chocolate, subir e passar de R$14 para R$44 o quilo. O resultado disso são os tradicionais ovos de Páscoas ficando com preços cada vez mais salgados.

Ouça a coluna na íntegra: