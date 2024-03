Paulo Duarte é diplomado no TRE-MS

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE) realizou, na tarde desta sexta-feira (1º), a recontagem de votos que levou Paulo Duarte (PSB) de volta para à Assembleia Legislativa do Estado.

Conduzida pelos magistrados do Tribunal, a sessão de recontagem culminou em ato oficial de diplomação de Duarte, agora deputado estadual.

A sessão foi conduzida pelo presidente do TRE-MS, Paschoal Carmello Leandro, que ressaltou a importância do ato para consolidar a condição jurídica dos candidatos.

O magistrado afirmou, ainda, que a Corte foi informada sobre a decisão do TSE no dia 26 de fevereiro, com o aval do ministro Alexandre de Moraes para cumprimento imediato da anulação dos votos de legenda do PRTB, ao considerar que houve fraude nas candidaturas de mulheres pelo partido e descumprimento dos 30% obrigatórios de candidaturas femininas.

Ao final do ato oficial de diplomação, o deputado estadual Paulo Duarte agradeceu aos 16.663 eleitores que votaram nele e reforçou que irá "honrar os votos recebidos com muito trabalho". Duarte reforçou que o ocorrido "serve de alerta para todos os partidos, para que cumpram a imposição do percentual de candidaturas femininas, o que irá reforçar a participação das mulheres na política".