Pijamas e lingeries inspiraram empreendedora de Porto Murtinho a 'ganhar' o Brasil

A farmacêutica Bruna Coelho começou a vender lingeries na sacola, como renda extra, em 2020, no município pantaneiro de Porto Murtinho, distante 440 quilômetros da capital do estado. Em apenas quatro anos, a marca A Moda da Bru ganhou a preferência de quem opta por unir conforto e beleza nos modelos que saíram da cama para as ruas.

Os pijamas criados pela marca sul-mato-grossense já são conhecidos por todo o país. O sucesso é fruto da criatividade empreendedora da empresária que passou a lançar campanhas publicitárias em interação direta com suas clientes.

Continue Lendo...

A criação de estampas exclusivas que fazem dos pijamas peças para serem usadas também ao sair de casa, viralizaram nas redes sociais com a hastag pijama é look. A demanda pelos modelos cresceu tanto que, aém da loja física aberta em Porto Murtinho, Bruna decidiu abrir outra unidade em um dos shoppings mais movimentados de Campo Grande.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A fabricação de bonés personalizados é outro produto da marca que tem conquistado os clientes. Agora, Bruna quer inspirar outras mulheres a acreditarem no sucesso e a não desistirem do sonho, apesar das dificuldades que fazem parte de qualquer projeto.

A empresária foi entrevistada neste sábado na rádio CBN Campo Grande, no programa Festas e Eventos, com José Marques. Confira abaixo:

SERVIÇO

A Moda da Bru está no instagram @amodadabru

Em Campo Grande, a loja física está localizada no Shopping Norte Sul Plaza, na Avenida Ernesto Geisel, 2300.