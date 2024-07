Pipa e rede elétrica: Colônia de férias educa os mais jovens na capital

Alunos da Escola Municipal do loteamento Marçal de Souza, no Bairro Tiradentes em Campo Grande, tiveram a oportunidade de aprenderem mais sobre os riscos e perigos de soltarem pipas próximas à rede elétrica do município. A ação foi realizada pela Energisa, que foi convidada pela Unimed para participar diretamente com a garotada da 1ª Colônia de Férias da unidade escolar nesta quinta-feira (25).

"Qual que é o melhor lugar para soltar pipa? no campo, onde não tem poste e nem fio elétrico. Quando a gente solta aqui na rua, a gente tem os riscos de, além de ficar presa nas árvoes, ela pode tocar em algum fio e conduzir energia elétrica. Então não soltem pipas próximas aos postes. E se a pipa ficar presa nos fios, é necessário soltar a linha, jogar fora. É melhor você perder uma pipa do que se machucar por um choque elétrico", essas foram algumas das orientações feitas pelo técnico segurança do trabalho da Energisa MS, Daniel Moreira.

A importância da possibilidade das crianças aprenderem mais sobre os riscos da fiação elétrica também foi reafirmada pela coordenadora pedagógica da escola, Sulivam Silvestre Oliveira. Segundo ela, oportunidades como essa "refletem" em toda a comunidade, porque as crianças aprendem o certo e levam essas informações necessárias para dentro de casa.

Um dos pequenos que participou das palestras é o Gustavo Bardela, de 9 anos. Ele solta pipa frequentemente e já aprendeu muito com as orientações.

"Eu não posso soltar pipa na rua e é melhor soltar no campo. Se enroscar no fio eu tenho que largar minha pipa para não tomar choque", disse o menino.

Casos na capital

De janeiro até junho deste ano, foram registradas 54 ocorrências de queda de energia causadas por pipas, afetando 68.214 clientes nos 74 municípios abastecidos pela concessionária. No mesmo período do ano passado, foram 55 ocorrências e 48.470 clientes impactados. Durante todo o ano de 2023, a concessionária registrou 164 ocorrências desse tipo com impacto a 130.478 unidades consumidoras.