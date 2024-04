PM prende dupla suspeita de inúmeros furtos de moto e apreende meia tonelada de maconha

Dois homens foram presos e mais de meia tonelada de maconha foi apreendida em uma ação do Batalhão de Choque da Polícia Militar em Campo Grande na noite de ontem (16). A operação também resultou na apreensão de um revólver e de um veículo roubado.

As prisões ocorreram no Bairro Los Angeles, após a abordagem de uma picape suspeita de estar sendo utilizado para furtos de motocicletas. Ao verificar o chassi do veículo, os policiais constataram que ele era roubado. Durante a abordagem, o condutor do veículo confessou ter participado de um furto de motocicleta na semana anterior e indicou um local onde estariam outras motos furtadas.

Continue Lendo...

Na residência apontada, os policiais encontraram 15 fardos de maconha, totalizando 530,95 kg, além de fitas Durex, papel filme e uma balança para pesagem. Também foi encontrada uma arma de fogo calibre .32 com munições intactas. No entanto, nenhuma moto furtada foi encontrada na residência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O morador da casa onde a droga foi encontrada foi preso por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. O condutor do veículo também foi preso por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo.

Furtos na cidade - De acordo com o Major Anderson Nacimento, do Batalhão de Choque, a dupla furtou, ao menos, cinco motos na capital. "Os indivíduos estavam circulando pelas ruas procurando motos fáceis, que estivessem estacionadas, para o crime. E aí eles iam até essa moto, subtraíam e rapidamente já colocavam em cima da picape pra facilitar, e até mesmo descaracterizar uma possível abordagem, dando impressão que as motos estão ali om alguma pane", afirmou.

A investigação continua no intuito de localizar as motocicletas furtadas.