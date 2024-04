Trabalho voluntário leva alerta sobre drogas e criminalidade às escolas

A história de vida e a experiência do dia a dia na segurança pública motivaram Betânia Kelly Rodrigues - sargento da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul há 20 anos, a desenvolver um trabalho voluntário com palestras em escolas. A ideia segundo a policial é alertar crianças e adolescentes sobre drogas e a criminalidade.

“Quando os espaços não são preenchidos deixamos lugar para a violência. Então precisamos conversar e falar com esses adolescentes sobre família, educação, violência contra a mulher, abuso sexual, entre outras vulnerabilidades. Eu mesma quando criança passei pela situação de violência doméstica em casa. Com 12 anos tive que sair de casa. Como tive a oportunidade de encontrar bons exemplos, tive a chance de seguir um bom caminho”.

Entre as muitas experiências com o de polícia comunitária e com as palestras nas escolas, nos últimos 15 anos, Betânia destacou que em algumas situações depois da conversa alguns alunos revelam que já foram vítimas de violência. “E os próprios professores também falam a diferença do antes e depois da conversa com os alunos. Alguns que antes eram mais difíceis de lidar, passam a ser mais participativos das atividades e da rotina em sala de aula. Há uma mudança no comportamento”. Acompanhe a entrevista completa.