Funtrab promove feirão na Semana do Trabalhador

Durante quatro dias, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) proporciona diversas oportunidades de entrar no mercado de trabalho, com a presença dos recrutadores das empresas para fazer a seleção e oferta de cursos de qualificação gratuitos.

A partir da segunda-feira (29), com a presença de 10 empresas e 105 vagas nos segmentos de frigorífico, embalagens, couros, telecomunicações, teleatendimento, postos de combustíveis, entidade assistencial, costura de roupas finas, indústria de bebidas e rede atacadista.

Na terça-feira (30), equipes de RH de 10 empresas e 83 vagas dos segmentos de limpeza, rede varejista de vestuário, embalagens, indústria, rede atacadista, reflorestamento, telecomunicações, arquitetura, brinquedos e transporte rodoviário de passageiros.

A Funtrab não atenderá somente na quarta-feira (01), em virtude do feriado nacional. As 3 unidades da ‘Rede Fácil’ (Aero Rancho, Guaicurus e General Osório) não atenderão somente nesta semana.

O ‘Feirão Semana do Trabalhador’ prossegue até sexta-feira (03), durante o período matutino (das 8 às 11 horas) na Rua 13 de maio, 2.773 (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano). Interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

*Com informações da Funtrab/MS