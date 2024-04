CEO de empresa destaca acolhimento na implantação de licença menstrual

Há mais de um ano, a empresa de tecnologia da informação (TI), Digix, disponibiliza entre os direitos às trabalhadoras a licença menstrual. A empresa de TI é a primeira do país a conceder o benefício.

Segundo a CEO da instituição, Suely Almoas, a ideia surgiu a partir de sua própria experiência pessoal durante o período menstrual. A pioneira disse que se inspirou ainda em ações já implantadas em outros locais do mundo como Japão, Indonésia, Coreia do Sul, Taiwan e Espanha.

Desde de março de 2023, quando a licença foi implantada na Digix foram solicitados 597 pedidos de concessão.

“O benefício dá direito a dois dias de folga remunerada às pessoas que menstruam e estejam com dores excessivas ou outras complicações durante seu ciclo menstrual, sem necessidade de atestados para comprovação dessas ausências”.

Apesar da possibilidade de ficar dois dias afastada das atividades, em média as trabalhadoras acabam usando apenas um dia de folga. Para Suely, isso demonstra o uso consciente do direito, do bom clima organizacional e também com reflexo na produtividade. Acompanhe a entrevista completa.