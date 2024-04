Pré-candidato do PL é o segundo sabatinado em rodada de entrevistas

Nesta quarta-feira (17) foi realizada a segunda entrevista da rodada com os pré-candidatos à prefeitura de Campo Grande em 2024. Rafael Tavares, do Partido Liberal (PL), respondeu aos questionamentos dos jornalistas da rádio CBN Campo Grande e do Jornal Correio do Estado.

Durante a sabatina, Tavares falou sobre a cassação de seu mandato de deputado estadual devido ao não cumprimento da cota de gênero, denúncias recebidas, a definição de seu nome como pré-candidato do PL e como pretende comandar sua gestão caso eleito.

Sobre a gestão municipal, Tavares disse que sua administração terá um perfil técnico, a exemplo da gestão federal comandada por Jair Bolsonaro, entre os anos de 2019 a 2022.

“Minha gestão será técnica. Quero realizar uma reforma administrativa para reduzir o número de secretarias. Quero enxugar o desperdício de cargos públicos. Sou o único candidato capaz de fazer isso”, argumentou o pré-candidato.

Ele ainda falou sobre a prestação de serviço do transporte coletivo em Campo Grande, programa de prevenção de enchentes na Capital, pagamento de folha secreta no município, entre outros assuntos.

Confrontado sobre o pagamento de serviços advocatícios, para emissão de parecer técnico, Tavares explicou que o advogado contratado e pago com verba indenizatória foi firmado de forma individual. O profissional citado é sócio de um de seus ex-assessores parlamentares, enquanto deputado estadual.

Acompanhe a entrevista completa:

