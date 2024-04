Preços do milho voltam a ser pressionados no Brasil

Os preços do milho seguem em queda na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea. Na última semana, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa (Campinas-SP) voltou a fechar abaixo dos R$ 60 por saca de 60 kg, o que não era verificado desde novembro do ano passado.

Segundo pesquisadores do Cepea, compradores estão afastados das aquisições de novos lotes no spot nacional, indicando ter estoques para o curto prazo. Além da demanda retraída, a intensificação da colheita da safra verão no Brasil, estimativas apontando produção mundial elevada e as desvalorizações externas reforçam o movimento de baixa.

No mercado futuro, B3, apesar da alta que vem sendo registrada durante o dia, os contratos nas quatro posições de mais curto prazo seguem abaixo de R$ 60 por saca de 60 quilos.

Confira a coluna CBN Agro Mercado na íntegra: