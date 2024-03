Preços dos produtos de Páscoa tem variação de até 89% na capital

O Procon/MS realizou uma pesquisa que revelou variações significativas nos preços de produtos típicos da Páscoa em supermercados de Campo Grande. Entre os dias 18 e 20 de março, equipes de pesquisa da instituição compararam os valores de dez itens em dez estabelecimentos comerciais.

Os resultados apontam que houve uma variação de até 89% nos preços dos ovos de Páscoa, 60,7% nas caixas de bombons e 24,7% nas colombas.

O maior destaque ficou para um ovo de Páscoa de 100 gramas, que inclui um brinquedo que distorce a voz. Esse produto apresentou uma variação de 89,27%, com preços oscilando entre R$ 65,99 (no bairro Santa Fé) e R$ 124,90 (no bairro Vilas Boas).

Na categoria de caixas de bombons, de 250 gramas, a variação foi de 60,7%. Menor valor de R$ 9,95 (no Jardim São Conrado) maior R$ 15,99 (na Vila Santa Luzia).

Já no caso das colombas, a maior variação foi de 24,73%, em produto de 400 gramas e que tem gotas de chocolate, com valores entre R$ 18,80 (na Vila Santo Antônio) e R$ 23,45 (na Vila América).

O secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti, enfatizou a importância de pesquisar em diferentes estabelecimentos, considerando aspectos como qualidade, peso e preço. Ele também destacou que produtos licenciados de personagens geralmente têm um valor mais elevado devido ao licenciamento da marca. Motti ressalta ainda a importância de os brinquedos apresentarem o selo do Inmetro, indicação de faixa etária, informações do fabricante ou importador, instruções de uso e montagem, além de alertas sobre possíveis riscos de segurança para as crianças.

Confira a pesquisa completa aqui.