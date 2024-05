PRF apreende arsenal em carro com família

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta segunda-feira (27) resultou na apreensão de um arsenal com quatro fuzis, sete pistolas e diversos carregadores em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Um homem, que viajava com a esposa e dois filhos menores de idade no carro, foi preso.

A ação aconteceu após a equipe da PRF abordar um veículo prata que transitava em alta velocidade na BR-463. Durante a vistoria, os policiais perceberam sinais de modificação no veículo que indicavam a presença de ilícitos. Ao desmontar o carro, as autoridades encontraram as armas de fogo escondidas em filme plástico e meias de tecido nas laterais das portas.

O condutor do veículo confessou ter sido contratado para buscar as armas em Ponta Porã e levá-las para Rondonópolis, no Mato Grosso.

Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado, junto com as armas e munições apreendidas, para a Polícia Federal em Ponta Porã.

*Com informações da PRF