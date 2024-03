Produção pecuária brasileira segue em alta

O setor pecuário brasileiro apresentou um crescimento significativo em 2023, com números recordes de abate de bovinos, frangos e suínos, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

O abate de bovinos atingiu 34,06 milhões de cabeças, um aumento de 13,7% em comparação com o ano anterior. Embora seja o segundo maior resultado da série histórica da pesquisa, a produção de carne bovina registrou um recorde de 8,95 milhões de toneladas de carcaças. Esse aumento na atividade foi impulsionado pelas exportações recordes de carne bovina in natura, enquanto o preço médio da arroba teve uma queda significativa de 19,8%.

Continue Lendo...

No quarto trimestre de 2023, foram abatidas 9,15 milhões de cabeças de bovinos, representando um aumento de 21,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os abates de frangos e suínos também alcançaram números recordes. O abate de frangos totalizou 6,28 bilhões de cabeças, um aumento de 2,8% em comparação com 2022, enquanto o abate de suínos foi de 57,17 milhões de cabeças, superando em 1,3% o resultado do ano anterior.

No quarto trimestre, houve queda no abate de frangos, com 1,53 bilhão de cabeças abatidas, e aumento no abate de suínos, com 14,15 milhões de cabeças.

Mato Grosso liderou o abate de bovinos, enquanto o Paraná liderou o abate de frangos e Santa Catarina liderou o abate de suínos.

Além disso, a produção de ovos de galinha também registrou um recorde histórico, com 4,21 bilhões de dúzias produzidas em 2023, um aumento de 2,7% em relação ao ano anterior.

*Com informações do IBGE