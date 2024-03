Qualificação digital aumenta chance de público 50+ no mercado de trabalho

Em duas ações de empregabilidade dedicada a pessoas com mais de 50 anos, cerca de 100 trabalhadores voltaram a atividade formal. Em 2023, 62 pessoas assinaram contrato com empresas. Este ano, durante a primeira ação do Mutirão Emprega CG, outras 38 pessoas - nesta faixa etária - ganharam uma nova oportunidade.

Com o objetivo de aumentar as chances destes trabalhadores, o diretor-presidente da Funsat, Paulo da Silva ressaltou a importância da qualificação profissional, especialmente no mundo digital.

“Estão abertas as inscrições para o curso de informática básica. Este curso é importante para qualificar estas pessoas no mundo digital. Algumas delas já têm conhecimento, mas precisam aperfeiçoar, e tem pessoas que precisam aprender realmente”.

Silva, explicou que entre as pessoas com mais de 50 anos existem duas realidades distintas. Aqueles que ainda não se aposentaram e estão em busca de uma nova chance; e os que já se aposentaram e precisam complementar a renda familiar.

“Neste segundo grupo, muitas vezes, são pessoas com 60 anos ou mais, com mais dificuldade em informática, que continuam sendo responsáveis pela principal renda da família e se deparam com a renda de aposentado, aí precisam completar”.

Outro público que tem recebido atenção especial da fundação é o das mulheres. Para este ano, o programa Mulheres Mil, do governo federal, executado pela Funsat na Capital iniciou com a oferta de 100 vagas de qualificação em assistente administrativo, no CRAS Vida Nova. Para abril, o diretor-presidente anunciou outras 300 vagas para o segundo ciclo, no CRAS do Noroeste. “Este curso é importante para qualificar essas mulheres que já administram o seu próprio negócio”, destacou Silva.

Durante a entrevista ao Jornal CBN CG, Paulo da Silva falou ainda sobre os critérios para o atendimento dos beneficiários do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt), que hoje atende 2.400 pessoas. Acompanhe a entrevista completa.